FA Cup: Arsenal in semifinale, Ceballos beffa lo Sheffield al 91'

L'Arsenal è la seconda semifinalista della FA Cup dopo il Manchester United. I Gunners battono infatti 2-1 lo Sheffield, non giocando una gran partita ma venendo premiati dagli episodi: dopo 8' le Blades si vedono annullare un gol e al 25' Pépé realizza un rigore dubbio. Dopo una seconda rete non convalidata, lo Sheffield pareggia con McGoldrick (87') ma viene beffato da Ceballos al 91'. In serata Leicester-Chelsea e Newcastle-City.

SHEFFIELD UNITED-ARSENAL 1-2

Prosegue la brutta ripartenza delle Blades, che non vivono un buono stato di forma e sono anche sfortunate. Perché il verdetto della gara del “Bramall Lane” premia oltremisura l'Arsenal e penalizza uno Sheffield che qualcosa ha tentato di fare. Il match viene scosso dopo otto minuti, quando i padroni di casa segnerebbero grazie a un colpo di testa sotto misura di Lundstram, ma il Var accerta la posizione di fuorigioco del centrocampista al momento della sponda aerea di McBurnie. La squadra di Arteta è la solita: tanto possesso, ma le soluzioni offensive e la pericolosità in zona gol sono qualità molto discontinue e affidate spesso a episodi o individualità. Come nel caso del rigore che dà la prima sterzata al match: fallo (su cui si potrebbe discutere) di Basham su Lacazette, Pépé al 25' trasforma il penalty nonostante Henderson intuisca.

Le Blades partono meglio nella ripresa e si vedono annullare un secondo gol, stavolta per fuorigioco di McGoldrick nell'azione che porta Egan a segnare il potenziale pareggio. Distratto l'Arsenal, e lo conferma anche il fatto che Martinez rischi di subire l'1-1 da un rinvio del collega Henderson. La difesa dei Gunners balla ancora, Basham al 61' sfiora il pari con una zuccata, Arteta (che già aveva sostituito David Luiz per infortunio) manda dunque in campo Ceballos e Nketiah al posto degli spenti Willock e Lacazette. Ma i cambi non riescono a cambiare l'inerzia del match e il pari arriva sull'ennesimo svarione difensivo stagionale: McGoldrick approfitta di un rinvio sbagliato su situazione di corner e a tre minuti dal 90' pareggia i conti. E proprio quando lo Sheffield sembra guadagnarsi i supplementari e legittimare l'1-1 (attento Martinez su Sharp), Ceballos chiude il contropiede del 2-1 al 91'. Per l'ex Real è il secondo centro stagionale: vale la semifinale, ma questo Arsenal ha poche chance con chiunque il sorteggio decida di accoppiare.

