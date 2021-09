Evergrande in crisi: il Guangzhou di Cannavaro a rischio

Non si placa la crisi del calcio cinese. Dopo il fallimento a marzo dello Jiangsu, a causa del disimpegno di Suning, analoga sorte potrebbe accadere a un'altra big del campionato cinese, il Guangzhou Zuqiu Julebu di Fabio Cannavaro. A far tremare il club vincitore di 8 campionati tra il 2011 e il 2019 è la crisi della proprietà, il colosso immobiliare asiatico Evergrande. Come riporta il Sole 24 Ore, la società ha chiesto aiuto al governo.

Getty Images