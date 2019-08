Europa League, Cutrone assist-man: Wolverhampton poker, avviso al Torino

TERZO TURNO PRELIMINARE

Il Wolverhampton supera 4-0 gli armeni del Pyunik con i gol di Neto, Gibbs-White, Vinagre e Jota e affronterà il Torino ai playoff di Europa League. Protagonista l’ex milanista Patrick Cutrone, autore di un assist... e mezzo (considerando non volontario quello per il 3-0). L’Eintracht, semifinalista dell’edizione scorsa, batte 1-0 il Vaduz con De Guzman. Al Psv basta lo 0-0 casalingo contro l’Haugesund, lo Strasburgo doma il Lokomotiv Plovdiv, l’Espanyol batte 3-0 il Lucerna come all’andata.

Al debutto da titolare con la nuova maglia Patrick Cutrone è autore di un’ottima prestazione. Nessun gol nel 4-0 con il quale nella partita di ritorno del terzo turno di qualificazione di Europa League il Wolverhampton si sbarazza facilmente degli armeni del Pyunik per 4-0 (stesso risultato dell’andata), ma ben due assist per lui. O meglio: uno e mezzo. Perché l’ex attaccante del Milan mette al centro da destra il passaggio decisivo per il gol di Neto, che vale l’1-0, mentre in occasione della rete del 3-0 tocca non proprio volontariamente (ma comunque in maniera decisiva) il pallone che poi determinerà il gol di Vinagre. Insomma, un esordio più che positivo per Cutrone, che ora farà di tutto per convincere Espirito Santo a farlo partire dall’inizio anche in Premier League e nella doppia sfida contro il Torino che varrà l’accesso ai gironi iniziali di Europa League.

Di seguito tutti i risultati delle partite della serata per quanto riguarda il terzo turno preliminare di Europa League, con anche il punteggio delle gare di andata della scorsa settimana tra parentesi (in neretto le qualificate).

Shakhtyor Soligorsk-TORINO 1-1 (0-5)

Eintracht Francoforte-Vaduz 1-0 (5-0)

Espanyol-Lucerna 3-0 (3-0)

Psv-Haugesund 0-0 (1-0)

Strasburgo-Lokomotiv Plovdiv 1-0 (1-0)

Wolverhampton-Pyunik 4-0 (4-0)​​​​​​

AEK Atene-U. Craiova 1-1 (2-0)

Dinamo Tbilisi-Feyenoord 1-1 (0-4)

Bate Borisov-Sarajevo 0-0 (2-1)

Trabzonspor-Sparta Praga 2-1 (2-2)

Viktoria Plzen-Anversa 2-1 d.t.s. (0-1)

Gent-AEK Larnaca 3-0 (1-1)

Rangers-Midtjylland 3-1 (4-2)

Braga-Brondby 3-1 (4-2)

AZ Alkmaar-Mariupol 4-0 (0-0)

Spartak Mosca-Thun 2-1 (3-2)

Aberdeen-Rijeka 0-2 (0-2)

Apollon Limassol-Austria Vienna 3-1 (2-1)

Yeni Malatyaspor-Partizan Belgrado 1-0 (1-3)

Zorya-CSKA Sofia 1-0 (1-1)

Zrinjski Mostar-Malmoe 1-0 (0-3)

Hapoel Beer Sheva-Norrkoping 3-1 (1-1)

HJK Helsinki-Riga 2-2 (1-1)

AIK Stoccolma-Sheriff Tiraspol 1-1 (2-1)

Mlada Boleslav-Steaua Bucarest 0-1 (0-0)

Suduva-Maccabi Tel Aviv 2-1 (2-1)

Yehuda-Neftchi Baku 2-1 (2-2)

TNS-Ludogorets 0-4 (0-5)

Valletta-Astana 0-4 (1-5)

Aris Salonicco-Molde 3-1 d.t.s. (0-3).