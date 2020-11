Euro 2020: Pandev regala la qualificazione alla Macedonia del Nord

La Macedonia del Nord scrive la storia e, grazie all'1-0 sulla Georgia nel playoff, si qualifica a Euro 2020. Decisiva, per la prima storica partecipazione alla rassegna continentale, la rete di Goran Pandev. A Tbilisi, dopo un primo tempo equilibrato e con una sola occasione in favore dei padroni di casa, il genoano trova il gol al 56', scattando sul filo del fuorigioco dopo l’assist di Nestorovski e battendo Loria in uscita.

afp