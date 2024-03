Eriksson, sogno coronato: in panchina ad Anfield con il Liverpool 

© Getty Images

Sven Goran Eriksson ha realizzato il suo grande sogno. Il 76enne allenatore svedese, che ha rivelato di recente di essere malato di tumore e che la malattia è in stato avanzato e non curabile, ha allenato finalmente il Liverpool ad Anfield: il tecnico ex Lazio ha incontrato Klopp e ha guidato le leggende dei Reds contro quelle dell'Ajax in un match di beneficenza. Da brividi l'accoglienza che i tifosi dei Reds gli hanno dedicato al suo ingresso in campo.