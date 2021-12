Eredivisie, incidenti a Rotterdam prima di Feyenoord-Ajax

Nel giorno in cui i Paesi Bassi sono di nuovo in lockdown a causa del Covid, la polizia di Rotterdam è dovuta intervenire con i cannoni ad acqua per disperdere "diverse dozzine" di facinorosi vicino allo stadio De Kuip nella città portuale, poco prima della partita tra Feyenoord e Ajax. Secondo l'agenzia di stampa olandese ANP, l'autobus degli ospiti è stato preso di mira da fumogeni e fuochi d'artificio al suo arrivo allo stadio. Un gruppo di 100-150 persone ha anche lanciato fuochi d'artificio e bottiglie contro la polizia, che ha eseguito diversi arresti.