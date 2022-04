Dramma Ronaldo, la sorella ringrazia i tifosi del Liverpool: "Non lo dimenticheremo mai"

"Grazie per quello che avete fatto. Non lo dimenticheremo mai". Cristiano Ronaldo resta ancora in silenzio, scosso per la perdita di uno dei gemelli durante il parto della compagna Georgina Rodriguez. Ci pensa la sorella del fuoriclasse portoghese Elma dos Santos Aveiro a ringraziare i tifosi del Liverpool per il toccante omaggio al fratello: al 7' della partita dei Reds contro il Manchester United, tutto il pubblico di Anfield si è alzato in piedi ad applaudire e a cantare, dedicando a CR7 'You'll never walk alone'. Un gesto che rimarrà impresso nella memoria.