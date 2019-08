Dramma per Luis Enrique: è morta la figlia di 9 anni

Dramma in casa Luis Enrique: la figlia Xana di nove anni è morta. La piccola si è arresa dopo la malattia che aveva portato il tecnico a dimettersi dal ruolo di ct della Spagna il 19 giugno scorso. L'allenatore spagnolo l'ha annunciato su twitter con un comunicato: "Nostra figlia Xana è venuta a mancare questa sera all’età di nove anni dopo aver lottato per cinque lunghi mesi contro un osteosarcoma. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno mostrato il loro affetto durante questi mesi e siamo grati per la discrezione e per la comprensione mostrata. Vogliamo anche ringraziare il personale degli ospedali San Joan de Deu y Sant Pau per il loro impegno e per la loro gentilezza: i medici, gli infermieri e tutti volontari, con una menzione speciale all’equipe di cure palliative del Sant Joan de Deu”.