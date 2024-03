Ricorso respinto, Robinho arrestato: sconterà 9 anni in carcere

© Getty Images

L'ex calciatore brasiliano Robinho deve scontare subito la pena per stupro di nove anni di carcere. È quanto ha deciso un giudice della Corte Suprema brasiliana che ha respinto la sospensione della pena richiesta dallo stesso Robinho fino a quando non saranno esauriti tutti i possibili ricorsi e l'ex calciatore (tra le altre squadre anche del Milan) dovrà quindi scontare immediatamente la sua pena di 9 anni di carcere per stupro. "Respingo la richiesta di misure cautelari e si mantiene l'ordine di detenzione affinché possa iniziare a scontare la pena", ha dichiarato il giudice Luiz Fux nella sua sentenza.