Donnarumma: "PSG? Buffon me ne parlava bene, mi ha reso la scelta più facile"

Gigio Donnarumma ha concesso una lunga intervista al britannico 'Telegraph' in cui ha rivelato l'influenza di Gigi Buffon nella scelta di approdare al PSG. "Anche quando era ancora qui, mi ha parlato del club, ha sempre parlato molto bene del club, del PSG, della sua storia, di Parigi come città e tutto questo ovviamente ha reso ancora più facile la scelta - ha spiegato l'ex portiere del Milan - Mi seguivano da molto tempo, mi avevano sempre fatto sentire importante. Sapevo che tutti qui avevano molta fiducia in me, quindi ho scelto il PSG perché è un ambiente incredibile. C’è una squadra straordinaria, grandi ambizioni, quindi tutte queste cose hanno fatto sì che il PSG fosse parte del mio destino".

Getty Images