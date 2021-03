Di Maria lascia il campo e scappa a casa: famiglia sequestrata durante una rapina

NOTTE DI TERRORE

Il giocatore del Psg è stato sostituito da Pochettino, avvertito da Leonardo, durante la gara persa contro il Nantes

Notte di terrore per Angel Di Maria, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione e del sequestro della famiglia, in casa durante il furto, mentre era in campo. Il giocatore del Psg è stato sostituito al 62' durante la partita persa in casa contro il Nantes da Pochettino per "situazioni extra-calcistische". Pochi minuti prima il ds del club parigino Leonardo era sceso dalla tribuna in campo per avvertire il tecnico, che ha spiegato la situazione a Di Maria e lo ha indirizzato verso gli spogliatoi.

Non solo Di Maria: una banda di ladri è entrata anche nella casa dei genitori di Marquinhos, come riferisce RMC Sport. Un fatto analogo era accaduto il mese scorso a casa di Icardi, sempre durante una partita. "C'è la delusione di aver perso 3 punti - ha detto Pochettino in conferenza stampa dopo la partita - ma la squadra era preoccupata per cose di cui probabilmente siete già al corrente. Non è una scusa, ma c'è stato un calo di energia non abituale. Abbiamo parlato con i giocatori, ma non di questioni di calcio. Ci sono situazioni extra-calcio di cui bisogna tenere conto".