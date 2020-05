Wrestling: morta Hana Kimura, vittima di cyber-bullismo

IL LUTTO

Ancora un lutto, il secondo nel giro di pochi giorni nel mondo del Wrestling. La Stardom Wrestling, l'organizzazione di cui la giovane giapponese faceva parte, ha comunicato la morte di Hana Kimura, famosissima in patria per aver partecipato al reality show di Netflix, Terrace House, in cui sei sconosciuti condividono un appartamento a Tokyo, e che negli ultimi giorni aveva denunciato di essere vittima di cyber-bullismo.

Proprio per la sua partecipazione al reality, la 22enne figlia d'arte (anche la madre era una lottatrice) sarebbe caduta in depressione dopo essere finita nel mirino degli haters per un diverbio con un altro concorrente. Anche le cause della morte non sono state rivelate, l'ipotesi più probabile sembra essere quella del suicidio. Sul suo profilo Instagram, nelle storie, venerdì pomeriggio aveva mostrato una foto con il suo gatto e una sola inquietante parola come didascalia: "Sayonara", l'addio in giapponese.

Qualche giorno fa, invece, era stato ritrovato il corpo senza vita dell'ex professionista del World Wrestling Entertainment, Shad Gaspard, 39 anni. L'uomo era scomparso mentre stava nuotando con suo figlio di 10 anni lo scorso fine settimana.

