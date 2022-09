De Zerbi: "Esordio ad Anfield esperienza unica, ho fiducia nella squadra"

PREMIER LEAGUE

L'ex Sassuolo alla prima in Premier contro il Liverpool: "Dobbiamo sempre pensare ad alzare l'asticella"

© Getty Images "L'esordio in Premier League ad Anfield è una cosa unica ma sono concentrato sulla squadra e su quello che posso darle". Roberto De Zerbi è pronto per la prima sulla panchina del suo Brighton. "Quello con il Liverpool è un match difficile per tutti, è uno dei migliori club in Premier e nel mondo ma sono fiducioso che la mia squadra farà una buona gara. Vedremo il risultato alla fine", ha detto l'ex Sassuolo alla vigilia.

"È stato un periodo di apnea perché c'è molto lavoro da fare, ieri ho avuto due meeting oltre all'aspetto calcistico ma voglio restare concentrato sul campo - ha proseguito De Zerbi - La squadra ha consapevolezza di essere forte mantenendo umiltà, i ragazzi sanno da dove sono partiti. Oltre alla mentalità vorrei aggiungere qualcosa di mio. La mia situazione non è facile perché prendo una squadra che sta facendo bene, ma io non so fare quello che faceva Potter. Voglio non fare troppo ma fare qualcosa: il punto è questo. La mentalità non cambia mai. Una squadra forte ha una forte mentalità a prescindere dall'avversario. Questa è la nostra sfida, dobbiamo sempre pensare ad alzare l'asticella: questo non significa essere presuntuosi ma ambiziosi".

"Ho parlato molto con i difensori che per me sono i giocatori più importanti della squadra - ha detto ancora - Klopp? Ha grande personalità, è molto intelligente e ha grande carisma, è un onore giocare contro di lui e la sua squadra". "Il Brighton ha fatto benissimo finora e ora ha un allenatore davvero esaltante - le parole di Klopp su De Zerbi - Un allenatore davvero coraggioso, influente, che ha un'idea di calcio che si adatta al Brighton. Non sappiamo cosa aspettarci a parte un'ottima squadra".