De Rossi a Buenos Aires, tifosi del Boca in delirio all'aeroporto

Nuova avventura per Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors. L'aereo dell'Alitalia con a bordo l'ex capitano della Roma e la moglie, Sarah Felberbaum, è arrivato all'aeroporto ministro Pistarini di Ezeiza, in provincia di Buenos Aires alle 6,14 (le 11,14 italiane). De Rossi è apparso in maglietta nera spingendo un carrello con il bagaglio oltre la porta scorrevole, dove un nutrito gruppo di tifosi xeneize e giornalisti lo hanno letteralmente assediato.