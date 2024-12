Danimarca: tifosi si lanciano palle di neve, multate Nordsjaelland e Aarhus

Un fatto davvero curioso arriva dalla Danimarca. Nordsjaelland e Aarhus sono state multate di 670 euro a testa perché i tifosi hanno fatto una battaglia a palle di neve durante lo scontro diretto in campionato dello scorso 22 novembre. Un episodio piacevole per gli spettatori e il pubblico allo stadio, ma non per la commissione disciplinare danese che ha deciso di sanzionare i due club. "Abbiamo una linea rigorosa quando si tratta di lanciare oggetti sul campo - ha dichiarato il presidente della commissione - Quando sei in campo, non dovresti preoccuparti di prenderti una batteria, una pallina da golf o in questo caso una palla di neve sul collo. Si può dire che le palle di neve sono innocenti, ma per la commissione disciplinare non fa differenza se si tratta di una palla di neve o di un oggetto che può avere un impatto significativo”.