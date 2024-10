Calcio femminile: squadra svedese chiude imbattuta e senza subire gol ma non vince il campionato

Si può non vincere un campionato se non perdi mai e non subisci nessun gol? Sembra impossibile, ma è quello che è successo nella quarta divisione del calcio femminile in Svezia. L'Angelholms FF ha chiuso il torneo con 15 vittorie e tre pareggi, per un totale di 78 gol fatti e 0 subiti, alle spalle delle vincitrici, il Ljungbyheds IF, per un solo un punto. I tre pareggi sono arrivati proprio contro la prima in classifica (per due volte) e il Västra Karups. Ora le ragazze dell'Angelholms FF sono impegnate nei playoff per la promozione.