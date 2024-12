Daniele Rugani è il muro dell'Ajax: zero gol subiti con lui in campo

Si scrive Daniele Rugani, ma in olandese si pronuncia "muro". L'avventura all'Ajax dell'ex difensore della Juventus non lo vede ancora tra i protagonisti assoluti della formazione di Farioli, ma quando è stato chiamato in causa l'italiano ha sfoderato prestazioni solide e convincenti alla guida della difesa. Nelle 11 presenze collezionate con l'Ajax in tutte le competizioni, Rugani ha collezionato 611 minuti durante i quali la squadra olandese non ha mai subito gol.