Dalla Spagna: niente Brasile, Ancelotti resterà al Real Madrid

L'INDISCREZIONE

Secondo i media che si occupano abitualmente della Liga, Carletto non lascerà i blancos a fine stagione

Nonostante una stagione con un solo titolo, la Copa del Rey, Florentino si tiene volentieri Ancelotti che, a sua volta, rinuncia all'allettante ipotesi di andare a guidare la nazionale brasiliana. I media spagnoli sono tutti d'accordo sul fatto che, almeno per un altro anno, Carletto resterà al Real. Anzi, secondo fondi di Madrid, starebbe già lavorando con la dirigenza per creare la squadra della prossima stagione. Una squadra capace di vincere Liga e Champions, gli obiettivi minimi di un club con ambizioni mostruose.

Ci sarà un rinforzo per ogni reparto tranne che in attacco, dove sono previsti due acquisti. Uno sarà Joselu, che andrà a colmare il vuoto che Mariano lascerà libero. L'altro dipenderà dalla decisione di Benzema, tentato da un'offerta dell'Arabia Saudita. Il francese ha un anno in più garantito a Madrid, ma gli arabi spingono forte. La prossima settimana ci saranno novità a riguardo, in un modo o nell'altro. Lo riferisce il quotidiano spagnolo 'As'.