Croazia, Gattuso vola in testa al campionato e regala ai suoi 35 iPhone 16

Dopo sei giornate l'Hajduk Spalato è imbattuto e in testa al campionato, il tecnico italiano per festeggiare ha speso 40 mila euro per un regalo a calciatori e staff

© Getty Images L’avventura di Rino Gattuso in Croazia sulla panchina dell’Hajduk Spalato non era partita nel migliore dei modi a causa dell’eliminazione nei preliminari di Conference League per mano degli slovacchi del Ruzemberok, delle dimissioni del direttore sportivo Nikola Kalinic (l'uomo che lo aveva scelto) e dello scontro con Ivan Perisic poi finito fuori rosa, ma il riscatto per il tecnico italiano è arrivato in campionato, dove la sua squadra in sei partite non ha mai perso (quattro vittorie e due pareggi) e in questo momento di trova in testa alla classifica in compagnia del Rijeka (Fiume). Un traguardo che Gattuso, che non è nuovo in carriera a comportamenti generosi nei confronti dei suoi giocatori e del suo staff, ha voluto celebrare spendendo circa 40mila euro per regalare a tutti 35 iPhone 16, l’ultimo modello lanciato dall’azienda di Cupertino.

Il gesto dell'ex centrocampista azzurro è arrivato dopo la vittoria in trasferta (1-0 con gol dell'ex interista Livaja) nella partita più sentita, la sfida contro gli arcirviali della Dinamo Zagabria, ma come detto l'ex centrocampista rossonero non è nuovo ad atti di generosità. Quando nel 2014 allenava in Grecia, all'Ofi Creta, dopo le sue dimissioni decise di pagare personalmente gli stipendi ai giocatori (circa 50mila euro), mentre nel 2019, quando disse addio al Milan, rifiutò la buona uscita per permettere l'intero pagamento delle 24 mensilità del suo staff.

A Pisa nel biennio 2015-2017 comprava le casse d’acqua per i suoi giocatori, mentre a Napoli, durante la prima ondata di Covid, scelse di rinunciare allo stipendio per permettere al club di pagare staff e magazzinieri. Adesso anche in Croazia conoscono la generosità di Rino e nei prossimi giorni ogni giocatore e membro dello staff riceverà il prezioso regalo.

