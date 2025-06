Ronaldo esce allo scoperto: "Ho avuto offerte, ma non giocherò il Mondiale per Club"

Cristiano Ronaldo non prenderà parte al Mondiale per Club. Nonostante le recenti voci relative a una sua partecipazione, l'attaccante portoghese ha spiegato in prima persona la situazione nel corso della conferenza stampa di vigilia della finale di Nations League tra Portogallo e Spagna: "In questo momento non ha senso parlare di altre cose che non siano la Nazionale. Ci sono stati molti contatti, ma bisogna pensare a breve, medio e lungo termine. Quella di non andare al Mondiale per Club è una decisione che ho praticamente preso, ma ho avuto molti inviti".