Cristiano Ronaldo e lo strano caso del campo di patate

LA CURIOSITA'

La leggenda del Manchester United Sir Alex Ferguson ha svelato un singolare retroscena che riguarda il campo di allenamento dei Red Devils

Cristiano Ronaldo potrebbe allenarsi su un campo di patate. La possibilità che questo avvenga è decisamente remota e richiederebbe nientemeno che lo scoppio di una guerra, però esistono. Stiamo parlando del centro di allenamento di Carrington, nel quale i Red Devils si allenano dal 2000 (dopo aver salutato lo storico The Cliff). A rivelare il bizzarro scenario è stato il leggendario tecnico del Manchester United, Sir Alex Ferguson, che in un recente podcast sui canali ufficiali del club ha svelato alcune clausole a dir poco curiose stipulate al momento dell’acquisto di Carrington.

Nel 1999 il terreno dell’Aon Training Centre – nome attuale del centro – era stato messo in vendita dalla Shell e adocchiato dall’allenatore scozzese, ma per cederlo a Beckham e compagni venne richiesto di includere nel contratto di acquisizione un paio di condizioni singolari. La prima riguardava proprio la possibile trasformazione del terreno di allenamento in un campo dedito alla coltivazione di patate, in caso di un’eventuale guerra. Ma anche la seconda non era certamente “tradizionale” e consueta: nella parte estrema dell’area di allenamento bisognava lasciare uno spazio riservato a delle oche canadesi.

Nel podcast, Sir Alex afferma di non aver mai capito il perché di tali vincoli, però allo stesso tempo di averli sempre rispettati. Tuttavia, i successori dello scozzese hanno rimosso l’area e i fossati dedicati alle oche, sostituendoli con delle tribune: operazione che non ha portato grande fortuna al club, che non vince la Premier dal 2012-2013 (ultima stagione con Ferguson allenatore). Invece, riguardo al possibile campo di patate, per il momento Ronaldo sembra poter stare tranquillo, ma gli conviene controllare sempre gli equilibri geostrategici del mondo.