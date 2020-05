Courtois divide la Spagna: "Sbagliato dare il titolo al Barça"

LA POLEMICA

L'ipotesi dell'assegnazione del titolo al Barcellona, nel caso in cui l'emergenza coronavirus dovesse fermare la Liga, non va giù al portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, che in un intervento alla televisione belga ha espresso chiaramente la sua opinione: "Non sarebbe giusto se al Barça venisse assegnato il campionato. Abbiamo pareggiato una partita con loro e ne abbiamo vinta un'altra. Siamo stati superiori".

Courtois ha poi aggiunto:" Siamo dietro solo di due punti ed è anche una classifica bugiarda. Sarebbe diverso se fossimo in una situazione come quella del campionato inglese con il Liverpool che ha un vantaggio enorme sulla seconda. Mi piacerebbe finire il campionato. Mancano undici partite e mi sembra troppo presto per decidere chi sia campione".

Come spesso capita in questi casi la reazione catalana non si è fatta attendere. La risposta è arrivata da "Sport". Il giornale di Barcellona si è espresso senza mezzi termini dando al portiere del Real un consiglio che occupa il titolo principale della testata: "Courtois, perché non stai zitto?"