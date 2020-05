Coronavirus, la Bundesliga riprenderà nella seconda metà di maggio

GERMANIA

La Bundesliga potrà riprendere la stagione agonistica nella seconda metà di maggio. La cancelliera Angela Merkel ha detto sì dopo aver trovato l'accordo con i presidenti dei diversi Länder. "La Bundesliga potrà tornare a giocare da metà maggio" ha annunciato la Merkel. "Se il contagio risale, si torna alle restrizioni" ha ammonito la Cancelliera parlando non solo del calcio. Ci sarà anche una sorta di ritiro quarantena per le squadre, ma non è obbligatorio che duri due settimane

La Federazione tedesca ha invitato ad una riunione in videoconferenza domani i club che decideranno i tempi della ripartenza. Parleranno anche della Coppa tedesca. Non è ancora deciso se ripartiranno con la ventiseiesima giornata con il derby della Ruhr, quindi anche qui parziale dietrofront rispetto alle indiscrezioni.

"Abbiamo deciso con ragionevolezza e abbiamo visto che le misure di sicurezza sono rigide", ha detto il presidente della Baviera, Markus Soeder, nella conferenza stampa. "Però i giocatori devono attenersi alle regole, chi le infrange ne pagherà le conseguenze. Le regole valgono per tutti, anche per chi guadagna moltissimo. Non si può fare autogol come è successo nei giorni scorsi a un calciatore dell'Hertha", ha detto Soeder riferendosi al video scandalo di Kalou.