Coronavirus, Gary Neville e Giggs: "Nostri hotel gratis per i medici"

SOLIDARIETA'

Le leggende del Manchester United, Gary Neville e Ryan Giggs, si confermano campioni anche di solidarietà. In piena emergenza per il Covid-19, i due ex calciatori hanno deciso di mettere gratuitamente a disposizione di medici e personale sanitario i due hotel di loro proprietà nella città di Manchester, chiudendoli al pubblico e liberando 176 posti letto: "Dobbiamo mostrare solidarietà verso le persone che ne hanno più bisogno. Ne usciremo tutti più forti, come azienda e come comunità" ha commentato Neville.

Gary Neville e Ryan Giggs hanno deciso di mettere a disposizione degli operatori del sistema sanitario nazionale britannico (Nhs) due hotel di loro proprietà. L'Hotel Football e lo Stock Exchange, entrambi a Manchester, da domenica saranno chiusi al pubblico e saranno resi disponibili gratuitamente, per un totale di 176 posti letto.

I due non sono nuovi a gesti di solidarietà per la comunità. Nel 2015, infatti, quando comprarono l'antico palazzo della borsa di Manchester per trasformarlo in un hotel di lusso, si trovarono a fare i conti con un gruppo di senzatetto che avevano occupato lo stabile per l'inverno. Giggs e Neville rinunciarono alla richiesta di sgombero lasciando la struttura ai meno fortunati fino a inverno concluso.