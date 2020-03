Coronavirus e stop ai campionati: il Sion licenzia Doumbia, Kasami e altri sei giocatori

Il focoso presidente del FC Sion, Christian Constantin, torna a far parlare di sé: il patron della squadra svizzera ha licenziato otto dei suoi giocatori, tra cui due vecchie conoscenze della Serie A come Pajtim Kasami e Seydou Doumbia. La decisione drastica è dovuta alla mancata risposta alla proposta del club vallesano di firmare accordi di breve durata a ingaggio ridotto per far fronte ai problemi economici causati dal coronavirus e il seguente stop dei campionati.