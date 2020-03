Coronavirus, Chelsea: Mount si scusa con Lampard per la partita calcetto

Le sue foto in un parco di Londra a giocare a calcetto con gli amici (tra cui il centrocampista del West Ham Declan Rice) in barba all'autoisolamento imposto dal Chelsea per l'emergenza coronavirus hanno suscitato grande clamore e disapprovazione Oltremanica. Atteggiamento duramente condannato dai media inglesi: il 'Daily Star' non è stato affatto tenero e li ha definiti 'idioti'. Finito, dunque, nella bufera Mason Mount si è scusato personalmente con il manager dei Blues, Frank Lampard, con una telefonata. Lo riporta il 'Daily Mail'.