Chelsea: Mount viola la quarantena e va a giocare a calcetto con gli amici

CHELSEA

Dopo Jordan Pickford dell'Everton, in Premier League si registra un altro caso di violazione della quarantena. A finire nella bufera è Mason Mount del Chelsea, pizzicato in un parco di Londra a giocare a calcetto con gli amici, tra cui Declan Rice del West Ham che però non è in autoisolamento. Il calciatore classe 1999 rischia ora una sanzione disciplinare da parte del club londinese, che aveva ordinato l'isolamento dopo il caso di positività di Callum Hudson-Odoi.

A smascherare l'irresponsabile calciatore è stato un papà che aveva accompagnato il figlio 14enne ad allenarsi. "Abbiamo notato un'auto un po' di movimento e ci siamo chiesti chi fosse. Poi è arrivata un'altra macchina con tre o quattro persone all'interno. Mio figlio ha riconosciuto Mason Mount come autista - le sue parole al Daily Mirror -. Hanno giocato una partita cinque contro cinque, o sei. Anche Declan Rice stava giocando. Indossavano delle fasce, ma non era chiaro se lo facessero per proteggere se stessi, o altre persone, oppure per non essere notati"

