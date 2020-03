Coronavirus, anche la Turchia si allinea: verso lo stop di un mese

EMERGENZA CORONAVIRUS

La Super Lig turca, uno dei pochi campionati europei ancora in corso (e per questo motivo aveva scatenato la rabbia di Obi Mikel), dovrebbe presto allinearsi alle decisioni del resto d'Europa in merito all'emergenza coronavirus. Secondo i media locali, infatti, nel pomeriggio il Governo di Ankara dovrebbe annunciare lo stop del campionato nazionale per almeno un mese.

La decisione della Federcalcio turca verrà comunicata al ministro dello Sport Muharrem Kasapoglu in una riunione prevista nella giornata di oggi.

Finora le autorità turche avevano deciso di far giocare le partite a porte chiuse fino a fine aprile. Ma diversi giocatori e allenatori, tra cui quello del Galatasaray ed ex ct della nazionale turca Fatih Terim, si erano espressi per una sospensione del torneo