Coppa Libertadores: il River batte il Boca e ipoteca la finale

Il River Plate si è aggiudicato il primo round del 'Superclasico' di Coppa Libertadores: i campioni in carica si sono infatti imposti 2-0 sul Boca Juniors al Monumental di Buenos Aires nella semifinale di andata, disputata senza incidenti davanti a 70mila spettatori: imponenti le misure di sicurezza, rafforzate dopo i fatti del novembre 2018 (quando pesanti disordini fecero saltare il match di finale, poi spostata a Madrid), con l'impiego di 2000 poliziotti. Coppa Libertadores: il River travolge il Boca per 2-0





























































Marcature aperte dal colombiano Borré su rigore dopo sette minuti, raddoppio di Fernandez al 70'. Boca in dieci nel recupero per l'espulsione di Capaldo. Assente nelle file dei Xeneizes l'infortunato Daniele De Rossi, che ha assistito al match in tribuna. Il ritorno il 23 ottobre alla 'Bombonera' dovrebbe vedere il rientro dell'ex giallorosso. Nell'altra semifinale si affrontano Gremio e Flamengo. La finale è in programma il 23 novembre a Santiago del Cile.