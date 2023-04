Coppa di Germania, che beffa per il Bayern: il Friburgo vince su rigore al 95'

COPPA DI GERMANIA

All'Allianz Arena decide la doppietta di Hofler, glaciale dal dischetto nel recupero. Inutile il gol di Upamecano per gli uomini di Tuchel, che saluta ai quarti

© Getty Images Clamoroso all'Allianz Arena: il Bayern Monaco saluta la Coppa di Germania ai quarti dopo un incredibile ko nel finale contro il Friburgo, che vince 2-1 al 95'. Decisiva la doppietta di Hofler, a segno al 27' e nel recupero su calcio di rigore: inutile l'iniziale vantaggio della formazione di Tuchel con Upamecano (19'). In semifinale vola anche l'Eintracht Francoforte, che batte 2-0 l'Union Berlino grazie ai due gol di Kolo Muani (11' e 13').

BAYERN-FRIBURGO 1-2

Beffa clamorosa per il Bayern, che saluta ai quarti la Coppa di Germania. A compiere l'impresa all'Allianz Arena è il Friburgo, che si impone 2-1 grazie alla doppietta di Hofler. Eppure, sono gli uomini di Tuchel a passare in vantaggio al 19' grazie ad Upamecano, poi sale in cattedra il classe 1990 che pareggia appena otto minuti dopo 1-0 dei padroni di casa. L'episodio che cambia definitivamente la partita arriva proprio all'ultima azione: Musiala tocca il pallone con la mano in area, sul dischetto va proprio Hofler, che batte Sommer e regala una serata storica al Friburgo, ora in semifinale e in piena corsa per la Coppa di Germania. Prima delusione per Tuchel, al primo ko nella seconda partita da allenatore del Bayern. Sfuma il primo dei tre obiettivi dei bavaresi, a caccia della vittoria in tutte e tre le competizioni come ammesso proprio dall'ex tecnico del Dortmund in conferenza.

EINTRACHT FRANCOFORTE-UNION BERLINO 2-0

Tra le migliori quattro ci sarà anche l'Eintracht: la squadra di Francoforte, eliminata agli ottavi dal Napoli in Champions, batte 2-0 l'Union Berlino grazie a Kolo Muani, a segno con una doppietta tra l'11' e il 13'. Sette minuti dopo il raddoppio arriverebbe anche il 3-0, ma Borre si vede annullare il possibile tris per fuorigioco.