Coppa di Germania: Bayern Monaco campione, Leverkusen schiantato. Continua il sogno Triplete

4-2 AL LEVERKUSEN

Il Bayern Monaco vince la Coppa di Germania battendo in finale, a Berlino, il Bayer Leverkusen con il punteggio di 4-2. Di Alaba, Gnabry e Lewandowski (doppietta) le reti dei bavaresi, al loro ventesimo successo nella Coppa nazionale. Non bastano Bender e un rigore allo scadere di Havertz per riaccendere le speranze delle Aspirine. Dopo Bundesliga e Coppa, continua il sogno Triplete della squadra di Hans-Dieter Flick.

Un rullo compressore, uno schiacciasassi impossibile da sconfiggere. Il Bayern Monaco chiude la stagione all’interno dei propri confini conquistando la doppietta Bundesliga-Coppa, così come avvenuto nel 2018/19, e conferma di non avere concorrenti in Germania. Nella finale della ‘Pokal’, giocata all’Olympiastadion di Berlino, i bavaresi ci mettono poco ad alzare i giri e passano in vantaggio già al 16’: a firmare l’1-0 è David Alaba, sogno di mercato dell'Inter, che mette a segno un calcio di punizione da manuale dal limite dell’area, un sinistro pennellato che supera la barriera e si insacca alle spalle di Hradecky. Il dominio dei bavaresi è totale e non passano neanche dieci minuti perché il tabellone dello stadio della capitale debba riaggiornarsi: è il 24’, infatti, quando Joshua Kimmich pesca Gnabry con un passaggio filtrante precisissimo che il 24enne di origini ivoriane trasforma in gol, con un gran diagonale scoccato dall’interno dell’area di rigore.

Nei primi minuti della ripresa il Leverkusen ci prova in un paio di occasioni, ma gli uomini allenati da Hans-Dieter Flick sono implacabili e fanno tris al 59’: il rinvio lunghissimo di Neuer pesca direttamente Lewandowski, la conclusione dai trenta metri del polacco sembra facile preda per Hradecky che però, in maniera incredibile, si lascia sfuggire il pallone e non riesce ad evitare che oltrepassi la linea per il 3-0. Il Bayer, però, non vuole arrendersi e al 61’ accorcia le distanze: il cross dalla bandierina di Demirbay trova in area Sven Bender che supera Neuer con un gran colpo di testa. Nonostante gli sforzi degli avversari, sono i campioni di Germania a mettere il sigillo sul match all’89’, quando il solito Lewandowski chiude i conti (trovando il gol numero 51 della sua memorabile stagione) con un delicato pallonetto che supera il povero portiere avversario. Nel recupero c’è tempo, per le Aspirine, di rendere meno amaro il punteggio: Havertz, infatti, trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di mano in area di Davies proprio un attimo prima del fischio finale. A far festa è comunque il Bayern, che vince la sua Coppa di Germania numero 20 e, in attesa di poter riprendere la stagione europea nel mese di agosto, resta una delle uniche due squadre in Europa (insieme al Paris Saint-Germain) ancora in lizza per il Triplete.