Haaland salta Leeds-Manchester City, Guardiola: "Nulla di grave"

28 Feb 2026 - 18:47

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha dichiarato che Erling Haaland è stato escluso dalla squadra per la partita di Premier League contro il Leeds dopo aver riportato un "piccolo infortunio" in allenamento. Guardiola ha dichiarato, prima della partita di sabato, che Haaland ha accusato il problema giovedì "negli ultimi istanti dell'allenamento". Guardiola ha affermato che si tratta di un "piccolo infortunio, non un grosso problema, ma non è pronto per oggi". La prossima partita del City è in casa contro il Nottingham Forest mercoledì. Una settimana dopo, il City affronterà il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. 

