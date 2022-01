Coppa di Francia, Psg eliminato ai rigori

Clamoroso in Coppa di Francia: il Psg viene eliminato negli ottavi di finale. A firmare il colpo al Parco dei Principi è il Nizza, che si qualifica per i quarti di finale (affronterà il Marsiglia) grazie al successo ai rigori per 6-5 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari (niente supplementari in questa fase). Decisivo l'errore dal dischetto di Xavi Simons, che ha fatto seguito a quello di Paredes. Inutile la parata di Donnarumma su Delort.