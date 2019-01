Coppa di Francia: Lione agli ottavi, 2-0 all'Amiens

24/01/2019

Amiens e Lione si erano già incontrati in Coppa di Lega (2-3 per l'OL). Si ritroveranno domenica in campionato. Quello dei sedicesimi di finale della Coppa di Francia è un round intermedio, ma il Lione non fa sconti: 0-2 e pratica archiviata già nel primo tempo. La squadra di Bruno Genesio gestisce i timidi tentativi dell'Amiens e colpisce alla prima occasione: al 28' Fekir trova un grande assist per Moussa Dembélé, l'ex Celtic Glasgow spacca in due la difesa e segna l'1-0 a tu per tu con il portiere Dreyer. Sette minuti dopo è già 2-0: ancora un indemoniato Fekir fa quello che vuole in area dell'Amiens, il suo tiro trova reattivo Dreyer ma sulla respinta Dubois è il primo ad avventarsi sulla palla e segna il raddoppio. Tutto facile? Sì, anche dopo una sciocchezza di Marçal. Il terzino brasiliano del Lione colpisce con una manata un avversario e viene espulso poco prima dell'intervallo. Per fortuna dell'OL, l'inferiorità numerica non si traduce in pericoli, anzi è Dembélé a fallire il 3-0, calciando incredibilmente fuori a porta vuota a dieci minuti dall'inizio della ripresa. Succede poco altro: il Lione mette in ghiaccio la partita con il possesso palla e passa agli ottavi, dove affronterà il Guingamp.

Nelle altre partite dei sedicesimi di finale in programma, risultato che ha del clamoroso quello tra Vitré, quarta serie, e il Le Havre, che milita in Ligue 2. Finisce 3-0 per il Vitré: in gol anche il figlio dell'allenatore Michel Sorin, Elliott. Il Bastia, fino al 2017 in Ligue 1 e adesso in quinta divisione dopo il fallimento, passa il turno piegando 2-1 i dilettanti del Noisy Le Grand. Per completare i sedicesimi resta da giocare Sannois Saint Gratien-Nantes, inizialmente prevista mercoledì 23 gennaio e rinviata a domenica 27, dopo la tragica scomparsa dell'aereo con a bordo Emiliano Sala, ex attaccante dei gialloverdi.