Coppa di Francia: Dembélé-Ruiz, il Psg piega il Lione e fa doppietta

FRANCIA

I parigini ottengono la loro quindicesima Coupe de France grazie al 2-1 in finale. Scontri tra ultras nel pre-partita

Psg: Mbappé saluta con un trofeo





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Paris Saint Germain vince la sua quindicesima Coupe de France. La finale contro il Lione termina 2-1: Luis Enrique trova la doppietta campionato-coppa al suo primo anno sulla panchina parigina. Dembélé apre i conti al 22’ con un colpo di testa, mentre Fabian Ruiz raddoppia al 34’. O’Brien accorcia le distanze in avvio di ripresa con un'incornata da calcio d'angolo, ma gli uomini di Sage non completano la rimonta. Ultima di Mbappé con la maglia del Psg.

Mbappé chiude la sua esperienza al Psg con un trofeo: gli uomini di Luis Enrique ottengono il loro quindicesimo successo in Coppa di Francia. Partita fin da subito favorevole ai campioni francesi, capaci di sfiorare la rete per tre volte nei primi cinque minuti con Beraldo, Barcola e Zaire-Emery. Kylian ed Hakimi si vedono negare il vantaggio dai grandi interventi di Perri, ma ci pensa Dembélé a sbloccare il match al 22’ con un perfetto inserimento di testa su invito di Nuno Mendes. Il raddoppio arriva al 34’ con l'ex Napoli Fabian Ruiz, che deposita in rete dopo la grande respinta sulla sua deviazione aerea in area piccola.

O’Brien riapre la sfida quasi a sorpresa in avvio di secondo tempo, con una perfetta incornata sugli sviluppi di un corner. Il Lione sfrutta il momento e va vicino al clamoroso pareggio con Tagliafico, ancora su calcio piazzato. Hakimi e Dembélé provano a chiudere i conti nei minuti successivi, ma l'estremo difensore avversario tiene ancora una volta il risultato in bilico. Sage prova ad affidarsi ai cambi per dare una scossa ai suoi negli ultimi minuti, ma il risultato non cambia, nonostante altre due occasioni di O’Brien. Da segnalare gli scontri tra ultras nel pre-partita.