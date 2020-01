Coppa del Re: il Barcellona rimonta l’Ibiza con Griezmann, il Real vince 3-1 a Salamanca

SPAGNA

Nei sedicesimi di Coppa del Re il Barcellona fatica ma vince 2-1 a Ibiza contro una squadra della terza serie spagnola. I blaugrana subiscono il gol di Caballe, Griezmann pareggia ed evita i supplementari raddoppiando nel recupero. Il Real Madrid supera 3-1 l’Unionistas de Salamanca. I Blancos la sbloccano con Bale (che uscirà per infortunio) e si fanno raggiungere da Romero Morillo, nel finale la doppietta del ventenne spagnolo Brahim Diaz chiude la partita.

UD IBIZA EIVISSA-BARCELLONA 1-2

Dopo la vittoria contro il Granada in Liga, secondo test per il nuovo allenatore blaugrana Quique Setién, che lo supera con affanno. I catalani faticano e vincono con un gol di scarto la sfida per raggiungere gli ottavi di Coppa del Re contro la squadra delle Baleari che gioca nella Segunda División B, la terza serie spagnola. Sul prato artificiale del Comunale di Can Misses partono meglio i padroni di casa, alla prima partecipazione in questo torneo, che passano in vantaggio al 9’. Il tiro di Javier Perez Mateo trova la deviazione favorevole di Pep Caballe ed è 1-0, si scatena l’entusiasmo dei 6500 tifosi sugli spalti. I blaugrana senza Messi, Busquets e Piqué che non sono partiti con i compagni per la trasferta faticano a riprendersi dalla sorpresa e rischiano di subire il secondo gol nel finale di primo tempo. Nella ripresa i catalani attaccano con maggiore convinzione e pareggiano con Antoine Griezmann al 73’: filtrante di Frenkie De Jong che serve il francese, perfetto nell’infilarsi nel corridoio centrale lasciato libero dalla difesa dell’Ibiza e nel depositare il pallone in rete. Al quinto minuto di recupero Griezmann fa doppietta ed evita i supplementari ai blaugrana: passaggio rasoterra di Jordi Alba per l’ex Atletico che scatta sulla fascia sinistra e in area incrocia alla perfezione sul palo lontano per il 2-1 finale.

UNIONISTAS DE SALAMANCA-REAL MADRID 1-3

Come il Barcellona anche i rivali del Real sfidano una squadra di Segunda B, la nostra Serie C, davanti a 4000 tifosi. L’Unionistas, squadra di Salamanca, nel turno precedente ha eliminato ai rigori il Deportivo La Coruña ma in questo match deve arrendersi alla superiorità tecnica degli ospiti che si impongono 3-1. Al 18’ il vantaggio lo firma Gareth Bale che stoppa di petto in area e conclude di destro, la deviazione di un difensore rende imparabile il tentativo del gallese. Dopo la mezz’ora è la traversa a fermare il tentativo di James Rodriguez, i Blancos iniziano così la ripresa avanti soltanto di una rete sui padroni di casa. Nel secondo tempo ancora James Rodriguez spaventa l’Unionistas, poi però il Real si fa sorprendere da Romero Morillo, che entrato da due minuti al 57’ con una conclusione di sinistro infila il pallone sotto l’incrocio dei pali. La squadra di Zidane reagisce immediatamente e al 62’ grazie a un inserimento in area piccola segna da pochi passi Brahim Diaz, ala 20enne dei Blancos. Due parate di Areola salvano il Real, poi Diaz e Vinicius sfiorano il gol che riesce a mettere a segno proprio lo scatenato Diaz al 92’, dopo una travolgente azione personale sulla fascia destra per la sua doppietta personale.

LE ALTRE PARTITE

A San Sebastián, nell’unica sfida della serata tra due squadre di Liga, l’Espanyol ultimo in classifica in campionato cade 2-0 sul campo della Real Sociedad. La sblocca al ’46 Ander Barrenetxea Muguruza, al 62’ raddoppia Alexander Isak.

Nelle partite tra squadre di Liga e di Segunda l’Athletic Bilbao fatica ma vince 5-4 ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari sul campo dell’Elche. Il gol del vantaggio lo mette a segno il centravanti Inaki Williams, al 42’ pareggiano i padroni di casa con Fidel. Si va ai supplementari ma nessuno riesce a sbloccare il risultato. Ai rigori passa l’Athletic, Tekio sbaglia dal dischetto il rigore decisivo e gli uomini di Gaizka Garitano possono esultare. Il Girona resiste nel primo tempo ma nella ripresa il Villarreal passa in vantaggio con Ramiro Mori al 54’, raddoppia Santi Cazorla (70’), il tris porta la firma del giovane nigeriano Samuel Chukwueze per il 3-0 finale. La sorpresa arriva dalle Canarie dove il Tenerife ospita il Real Valladolid e vince 2-1. Sandro Ramirez porta avanti gli ospiti al 52’. Il pari è di Joselu al 67’, all’85 Daniel Gomez trasforma il rigore decisivo che chiude il match in favore del Tenerife.

Niente da fare per le squadre di Segunda B negli altri due confronti, il Granada però deve passare dai supplementari per superare 3-1 i padroni di casa del Badalona. Gli ospiti vanno in vantaggio grazie al gol del difensore turco Ismail Koybasi al secondo minuto, al 59’ pareggia per i padroni di casa Miquel Robuste. Al 102’, nel primo tempo supplementare, segna il gol del 2-1 l’ex Roma Maxime Gonalons, poi al 110’ Carlos Fernandez firma la rete del definitivo 3-1. Il Valencia detentore del titolo passa in casa dell’UD Logronés 1-0, il gol decisivo lo segna Maxi Gomez al 15’.