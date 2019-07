Coppa d'Africa, ottavi: Marocco-Benin 2-5 dopo i rigori, Uganda-Senegal 0-1

05/07/2019

Che potesse essere una gara stregata per il Marocco, sceso in campo senza l'ex juventino e romanista Benatia, lo si è capito subito, con un primo tempo senza grandi occasioni e il Benin che andava in vantaggio alla prima vera opportunità: merito della stoccata di Adilehou su corner battuto da Soukou all'8' della ripresa. I nordafricani non mollano e Boussoufa, rubando palla a un avversario al limite dell'area, regala l'assist del pari a En-Nesyri.



Manca ancora un quarto d'ora e in pieno recupero un fallo di Sessegnon su Hakimi dà alla stella Ziyech, talento dell'Ajax, di chiudere i conti. Ma il suo rigore finisce sul palo. E al Marocco non basta neppure giocare 23 minuti (più recupero) dei supplementari in dieci per l'espulsione di Adenon. Si va ai rigori, sbagliano sia Boufal che En Nesyri, mentre per il Benin segnano tutti: finisce 5-2 e il Benin, che non ha mai vinto una gara al 90' nella sua storia in Coppa d'Africa, vola ai quarti.



Rigore sbagliato anche nella gara della sera tra Uganda e Senegal, ma Mané, che manca il possibile 2-0, aveva già segnato il gol partita dopo una splendida azione al 15' del primo tempo, così il suo errore si è rivelato ininfluente.