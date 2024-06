Coppa America: il Brasile non sfonda, solo 0-0 all'esordio col Costa Rica

COPPA AMERICA

Debutto senza reti per i verdeoro, gol annullato a Marquinhos. La Colombia supera 2-1 il Paraguay

© Getty Images Inizia con un deludente pareggio l'avventura del Brasile nella Coppa America 2024: i verdeoro, infatti, non vanno oltre lo 0-0 con il Costa Rica. Poche occasioni nel match in California: da segnalare una rete annullata al 30' a Marquinhos per fuorigioco e un palo di Paquetá nella ripresa. Debutto vincente, invece, per la Colombia: battuto 2-1 il Paraguay con i gol di Muñoz (32') e Lerma (42') su doppio assist di James Rodriguez.

BRASILE-COSTA RICA 0-0

Brasile "rimandato" dopo la prima nella Copa America 2024: al SoFi Stadium, i verdeoro non vanno infatti oltre un deludente 0-0 con il Costa Rica. Dorival parte con in avanti Raphinha e la coppia del Real Vinicius-Rodrygo, ed è il secondo a trovare la prima occasione, un diagonale che però finisce di poco a alto. Al 30', i carioca sembrano passare in vantaggio, ma il tap-in di Marquinhos su assist di Rodrygo viene annullato per fuorigioco del giocatore dei blancos. Nella ripresa, è invece Paquetá a spaventare il Costa Rica con un tremendo sinistro da fermo che centra il palo. Al 69', Dorival si gioca le carte Endrick e Savio ma è la formazione di Alfaro a fare quasi autogol con un tocco da pochi passi di Quiros sul quale Sequeira è miracoloso. L'ultima occasione è un destro di Guimaraes che da ottima posizione non centra neanche lo specchio della porta. Finisce così 0-0 e il Brasile è già chiamato a non sbagliare: servirà ben altro contro il Paraguay. Sfida non decisiva, ma certamente fondamentale per i verdeoro, che in caso di un altro mancato successo vedrebbero complicarsi e non poco la strada verso i quarti di finale.

COLOMBIA-PARAGUAY 2-1

Il primo posto del girone se lo prende allora la Colombia, che supera 2-1 proprio il Paraguay ultimo a 0 punti. Nel successo dei Cafeteros sono due i fattori: il Crystal Palace e James Rodriguez. Al 32' e al 42', infatti, arrivano due reti proprio dei giocatori delle Eagles, con due assist dell'ex Real Madrid. Prima del doppio colpo, però, c'è una staffetta targata Serie A: al 25', infatti, il Mina deve sostituire Lucumì, che si ferma per infortunio. Poco dopo la mezz'ora di gioco, però, arrivano i due gol e sono praticamente identici: Rodriguez mette al centro dalla sinistra per il colpo di testa di Muñoz. Passano 10 minuti e la situazione si ripete, ma stavolta su calcio da fermo e con l'incornata vincente di Lerma. Il Paraguay prova a riaprirla con la spaccata di Enciso su cross di Sosa al 69', ma è troppo tardi: dovrà cercare l'impresa con il Brasile. La Colombia, invece, può già passare il turno battendo il Costa Rica.