Coppa America: c'è anche Icardi tra i pre-convocati, ma rischia il taglio

15/05/2019

C'è anche Mauro Icardi nella lista dei 32 pre-convocati dal ct dell'Argentina Scaloni in vista della Coppa America che si disputerà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. Insieme all'attaccante interista, secondo i media argentini a rischio taglio, ci sono altri 6 'italiani': il compagno Lautaro Martinez, Dybala (Juventus), De Paul e Musso (Udinese) e Pezzella (Fiorentina). Nella lista anche Messi e in attacco il ritorno di Aguero.