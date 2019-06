Copa America, Uruguay: Vecino va ko, torneo finito

17/06/2019

Arrivano brutte notizie per l'Uruguay e, in qualche modo, anche per l'Inter, visto che Vecino ha rimediato una lesione al bicipite femorale della gamba destra nel corso della vittoriosa sfida d'esordio della Celeste in Coppa America contro l'Ecuador (4-0). Il centrocampista, che è uscito per infortunio al 36' del secondo tempo, deve così dire addio al torneo.