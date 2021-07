Copa America: l’Argentina raggiunge il Brasile in finale, Colombia ko ai rigori

Copa America

Luis Diaz risponde nella ripresa al vantaggio di Lautaro Martinez in avvio di match, l’errore di Cardona decide il match

Sarà Argentina-Brasile la finalissima di Copa America che andrà in scena al Maracanã nella notte tra sabato e domenica prossimi. L’albiceleste ha la meglio in semifinale contro la Colombia solamente ai tiri di rigore. Nei tempi regolamentari era terminata 1-1: al vantaggio in avvio di match di Lautaro Martinez (7’) aveva risposto nella ripresa Luis Diaz (61’). Dopo i supplementari, dal dischetto, sono decisivi gli errori di Sanchez, Mina e Cardona. afp

Servono i tiri di rigore affinché l’Argentina riesca ad agguantare con le unghie e con i denti l’atto conclusivo di quest’edizione della Copa America, che avrà luogo al Maracanã contro il Brasile. La Nazionale di Scaloni fa fatica a sfondare il muro della Colombia, nonostante il vantaggio fulmineo, ma alla fine si rivela più precisa e fredda dagli undici metri, raggiungendo la finalissima della competizione per la terza volta nelle ultime quattro partecipazioni.

L’Albiceleste crea molto, peccando di imprecisione ma lamentando anche parecchia sfortuna. Di fatto, però, si crea un gran numero di ostacoli in una gara nata in discesa. Messi sfiora il gol al 4’ dopo un’azione travolgente, mettendo sul fondo di un nulla. Poi al 7’ è sempre la Pulce a offrire a Lautaro Martinez la palla giusta per il gol del vantaggio: diagonale destro rasoterra di prima intenzione dell’interista e Argentina in vantaggio. La Colombia attacca e sfiora più volte il pareggio: prima con Cuadrado che esalta Emiliano Martinez e poi ancora con Barrios, con un gran tiro leggermente deviato che rimbalza sul bordo del palo. La squadra di Rueda domina: Mina mette sul fondo di un nulla da azione di calcio d’angolo. Ma al 61’, dopo che la formazione viene rivoluzionata con gli ingressi di Fabra, Charà e Cardona dopo l’intervallo, la Colombia arriva meritatamente al pareggio: azione di Luis Diaz, che si allarga sulla sinistra e da posizione molto angolata sorprende Martinez con un destro in scivolata.

Finale al cardiopalma: Lautaro Martinez a porta vuota colpisce Barrios fallendo un gol apparentemente fatto. Subito dopo è Messi, da ottima posizione, a centrare in pieno il palo. Si va ai penalty finali: Martinez intercetta le conclusioni di Davinson Sanchez e Mina, dopo l’errore di De Paul che aveva sparato alto. La parata su Cardona è decisiva e porta in finale dopo cinque anni l’Argentina. Le due Nazionali più importanti del Sud America si incroceranno per la terza volta nel match decisivo per assegnare il trofeo. Colombia e Perù si giocheranno invece il terzo posto.