Tottenham, Conte: "Lottiamo per il quinto posto, i tifosi devono saperlo"

© Getty Images

Un punto in due partite per il Tottenham che resta in piena corsa per la zona Champions League ma Antonio Conte mette pressione all'ambiente: "Servirebbe un miracolo come quello dello scorso anno per arrivare quarti, al massimo possiamo lottare per il quinto posto. A inizio stagione ci inserivano tra le contendenti al campionato, una cosa folle". L'allenatore italiano chiede tempo e pazienza: "Per diventare una squadra che può lottare per il titolo serve una base di 14-15 giocatori forti a cui ogni anno aggiungi un paio di giocatori investendo 50-70 milioni. Ma questo è un processo per cui serve tempo e pazienza. La gente pensa che arrivi e vinci ma non è così, vale solo per squadre che hanno già vinto in passato e sono abituate a lottare per grandi traguardi. Capisco i tifosi che dicono 'siamo già stati pazienti per molto tempoì ma la situazione è questa. Se volete sapere la verità, questa è la verità".