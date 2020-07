City sotto attacco. Tebas rincara la dose: "Tutti sanno che ha violato il FFP"

LA POLEMICA

A Javier Tebas, il numero uno della Liga, la decisione del TAS di togliere al Manchester City la sospensione di due anni dalle coppe europee non è andata proprio giù. Aveva già espresso il suo parere dopo la sentenza, suscitando la risposta piccata di Pep Guardiola. Nelle ultime ore ha rincarato la dose: "Tutti sanno che il City ha violato le regole del Fair-Play finanziario. Il TAS ha dimostrato di non essere all'altezza: quando sono stati puniti dall'UEFA, non c'è stata sorpresa tra noi addetti ai lavori. C'era quasi un senso di giustizia contro questi club, come anche il Psg".

In tanti, nei giorni scorsi, hanno espresso il loro disappunto nei confronti della sentenza che permette al City di disputare le prossime coppe europee. Tra gli altri Mourinho e Klopp che ha detto che quella della decisione del TAS è stata una brutta giornata per il calcio. Tebas ha poi aggiunto: "Mi piacerebbe vedere la documentazione ufficiale. Quando ci riuscirò, esprimerò le mie convinzioni a Guardiola. Il City, negli ultimi 5 anni, è la squadra che ha speso di più insieme al Psg e non lo ha fatto con le proprie risorse, come fa per esempio il Manchester United. Lo fanno con i petroldollari, con il denaro ottenuto grazie al petrolio dei proprietari degli Emirati Arabi".