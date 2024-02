City, Haaland esagerato in FA Cup: cinque gol al Luton

Uragano Haaland: cinque gol al Luton























1 di 13 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Erling Haaland esagerato in FA Cup contro il Luton Town. Implacabile sottoporta, in un'ora di gioco il bomber del Manchester City ha letteralmente travolto gli Hatters segnando ben cinque gol. A bersaglio subito dopo 3', l'attaccante norvegese si è poi ripetuto al 18', al 40', al 50' e al 58'. Uno bottino incredibile, a cui ha contribuito in maniera importante anche Kevin De Bruyne servendo quattro assist. Dopo il pokerissimo di Haaland nel finale ci ha pensato Kovacic a fissare il risultato sul 6-2 che fa volare il City ai quarti.