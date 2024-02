Premier League: City e Arsenal rispondono al Liverpool, United ko nel recupero

INGHILTERRA

I Gunners piegano 4-1 il Newcastle, Foden regala i tre punti a Guardiola nell’1-0 esterno sul Bournemouth: i Red Devils cadono al 97’ in casa contro il Fulham

© Getty Images Nel ventiseiesimo turno di Premier League non sbagliano Arsenal e Manchester City, che rispondono alla vittoria del Liverpool: i Gunners trionfano travolgendo 4-1 il Newcastle, mentre i Citizens piegano il Bournemouth 1-0. Bene anche l’Aston Villa, che consolida il quarto posto con il 4-2 sul Forest, mentre lo United cade al 97’ nel 2-1 casalingo contro il Fulham. Il Crystal Palace supera il Burnley 3-0, 1-1 in Brighton-Everton.

BOURNEMOUTH-MANCHESTER CITY 0-1

Haaland spaventa dopo 9’ il Vitality Stadium con una conclusione mancina dal limite, ma è Foden a sbloccare il match al 24’: il norvegese protegge palla e costringe Neto alla parata sul suo diagonale, ma il tap-in dell'inglese porta avanti i campioni d'Europa. Le Cherries provano a reagire ma non provocano grossi problemi ad Ederson, mentre i Citizens continuano a spingere alla ricerca del raddoppio ma il portiere ex Juventus e Fiorentina tiene in partita i suoi fino al fischio finale, rispondendo presente sulle conclusioni degli attaccanti ospiti e di Aké. Il Manchester City si porta così a 59 punti e torna a -1 dal Liverpool, mentre il Bournemouth resta a quota ventotto.

ARSENAL-NEWCASTLE 4-1

Poker dell’Arsenal, che resta in scia di Liverpool e Manchester City travolgendo 4-1 il Newcastle. La squadra di Arteta prende in mano il pallino del gioco praticamente dal calcio di inizio, imponendo un ritmo forsennato e occupando stabilmente la metà campo avversaria. Al 18’ i Gunners stappano la partita: corner perfetto di Saka per l’incornata di Gabriel, con il pallone che rimane levitante sulla linea ma poi si insacca (con la conferma del direttore di gara). I Magpies non riescono minimamente a reagire, e dopo sei minuti arriva anche il raddoppio. Pallone perfetto di Jorginho per l’inserimento di Martinelli, che arriva sul fondo tagliando il campo e apparecchia per la zampata vincente di Havertz, che fa 2-0. La squadra di Howe riesce ad uscire dalla propria metà campo timidamente soltanto nei minuti conclusivi della prima frazione di gioco, che termina comunque con i padroni di casa avanti di due reti. Ad inizio ripresa gli ospiti aumentano la loro intensità, alla ricerca del gol per poter riaprire l’incontro. Nel miglior momento dei bianconeri, ecco che però i londinesi colpiscono e chiudono definitivamente la pratica: al 65’ Havertz si trasforma da goleador ad assist-man, quando inventa per il tris di Bukayo Saka. I padroni di casa tornano in pieno controllo del match, e dopo meno di cinque minuti calano anche il poker: altro corner e altro colpo di testa letale per i Magpies, questa volta con l’ex Spezia Kiwior, che firma il 4-0 al 69’. Nel finale c’è spazio solamente per il gol della bandiera per la squadra di Howe, che arriva all’84’ con Willock. Vince l’Arsenal 4-1 e sale a 58 punti in classifica, al terzo posto e a -1 dal City secondo (-2 dal Liverpool capolista). Rimane bloccato a quota 37 il Newcastle, in ottava posizione.

MANCHESTER UNITED-FULHAM 1-2

Si interrompe la striscia di vittorie consecutive del Manchester United, che si allontana dal quarto posto dopo la vittoria dell'Aston Villa e il ko per 2-1 contro il Fulham, che fa il colpaccio all'Old Trafford. I Cottagers giocano una grande partita e già nel primo tempo con Iwobi e Muniz sfiorano il vantaggio, con Onana impegnato soprattutto nella seconda occasione. Sono poi i Red Devils a sfiorare l'1-0 con Garnacho, murato dalla difesa ospite, e con Dalot, che centra il palo poco dopo la mezz'ora di gioco. Il conto dei legni torna in parità dopo quello scheggiato da Muniz, poi ancora protagonisti i portieri, con Onana e Leno decisivi su Pereira e Garnacho. La sfida si decide al 65': da calcio d'angolo, Bassey manca l'intervento, ma la sfera resta lì e il nigeriano scaraventa la palla sotto la traversa. Proprio quando sembra tutto finito, ecco il pareggio di Maguire che, riversatosi in avanti a caccia dell'1-1, segna dopo la pessima respinta di Leno sul tiro di Bruno Fernandes. Ma la beffa è dietro l'angolo e Iwobi, al 97', finalizza il contropiede rifinito da Traoré e mette il pallone all'angolino, ammutolendo Old Trafford. United a -8 dal quarto posto, Fulham a quota 32 e al sicuro da brutte sorprese.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM 4-2

L'Aston Villa consolida la zona Champions vincendo 4-2, non senza rischi, contro il Nottingham. Sembra tutto facile a fine primo tempo, visto che Watkins apre i conti al 4' e nel giro di dieci minuti Douglas Luiz (29' e 39') fa doppietta. Nel lungo recupero prima dell'intervallo, però, Niakhate accorcia le distanze: si va a riposo sul 3-1. Gli ospiti riaprono i conti ad inizio ripresa con Gibbs-White (48') e serve allora il poker calato al 62' da Bailey per chiudere i giochi. A pratica ormai archiviata, entra anche Nicolò Zaniolo, che all'81' prende il posto di Tielemans. Finisce comunque 4-2: l'Aston Villa approfitta al meglio dei passi falsi di Brighton e United e sale momentaneamente a +5 sul Tottenham quinto.

BRIGHTON-EVERTON 1-1

Il Brighton si salva al 95' ed evita il ko con l'Everton nonostante l'inferiorità numerica. La formazione di De Zerbi, che sfiderà la Roma negli ottavi di Europa League, pareggia 1-1 e deve ringraziare Dunk, che a tempo quasi scaduto salva i Seagulls. I Toffees passano in vantaggio al 73' con Branthwaite, mentre 8 minuti dopo Gilmour rimedia un rosso diretto e lascia i padroni di casa in dieci. Proprio all'ultimo, però, Gross serve Dunk che non sbaglia. Punto comunque prezioso per il Brighton, che sale a 39 punti e si porta a -5 dal sesto posto dello United.

CRYSTAL PALACE-BURNLEY 3-0

Colpo salvezza del Crystal Palace, che batte 3-0 un Burnley sempre più penultimo in classifica. Eagles aiutate dall'episodio che indirizza la sfida al 35': l'espulsione di Brownhill. I padroni di casa, però, devono aspettare la seconda metà della ripresa per segnare, poi dilaga. Al 68', Richards sigla l'1-0, mentre quattro minuti dopo Ayew raddoppia e, al 77', Mateta dal dischetto chiude i conti. Fofana segna dieci minuti dopo, ma la rete della bandiera viene annullata per fuorigioco. Lungo recupero senza colpi di scena: il Crystal Palace sale a 28 punti e si allontana dalla zona retrocessione.