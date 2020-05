Cina, fallito il Tianjin di Pato, Witsel e Cannavaro

PRIMI A SALTARE

Dalle stelle al fallimento nel giro di pochi anni. Il Tianjin Tianhai, club di Super League cinese, non esiste più ed è la prima società del campionato cinese a dichiarare bancarotta dopo che la lega negli anni scorsi sembrava volersi e potersi affermare come una nuova ricca meta per i giocatori di tutto il mondo. Al Tianjin Quanjin (il nome precedente all'attuale) erano arrivati Pato, Luis Fabiano e Witsel come giocatori e Luxemburgo, Cannavaro e Paulo Sousa come allenatori. I grandi nomi del Tianjin Quanjian Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Il Tianjin, come molti altri club, hanno invece dovuto presto fare i conti con problematiche economiche e non solo, che hanno trasformato uno scenario di spese folli e fuori mercato in un boomerang che presto ha costretto la federazione cinese a un dietrofront duro. Nel campionato che non è ancora partito per via della pandemia di Covid-19 sarebbe stato introdotto per la prima volta il Salary Cap da 3,3 milioni di dollari annui, anche per giocatori stranieri.

Le disavventure del club di Pato e Witsel però sono iniziate anche per lo scandalo Quanjin, azienda leader nella produzione e nella vendita di piante officinali, medicinali ed aromatiche, con l'arresto del proprietario Shu Yuhui e di 17 collaboratori, accusati di aver causato la morte di una bambina di quattro anni malata di cancro utilizzando false operazioni di marketing per convincere i genitori.

Da lì il tracollo finanziario della società, gli addi dei giocatori di spicco come Pato e Witsel e la vendita delle azioni societarie a costo zero, ma con 145 milioni di dollari di debito. Nessun interesse e fallimento inevitabile, il primo di una squadra cinese della Super League.

"Data una situazione finanziaria insostenibile, il club non è più in grado di proseguire la sua attività" è scritto in una nota del club. Al suo posto giocherà lo Shenzhen allenato da Roberto Donadoni.