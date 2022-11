Chiellini vince anche negli Usa: Los Angeles FC campioni di MLS

© Twitter

"Sono venuto qui per alzare trofei", ha detto nel giorno della sua presentazione: Giorgio Chiellini è stato di parola. L'ex capitano della Juve, al suo primo anno negli Stati Uniti, regala ai Los Angeles FC il primo titolo di MLS della loro storia. Nella finalissima (Chiellini era in panchina per un problema al polpaccio) successo sul Philadelphia Union ai rigori dopo che i tempi supplementari si erano conclusi sul 3-3. "Epica prima volta insieme - ha scritto il difensore sui social - Andiamo Los Angeles, oggi è il NOSTRO giorno". E arrivano le congratulazioni della Juve, suo club per 17 anni: "Complimenti Giorgio".