Chelsea, Willian: "Ripresa? Ho paura di prendere il coronavirus"

Mentre la Premier League compatta vuole finire la stagione, tra i giocatori c'è chi, come Willian ammette una certa preoccupazione. "Se ricominciassimo a giocare senza tifosi, ma ci fosse un contatto in campo forse potremmo trasmetterci il virus - ha detto alla Associated Press -. Se prendo il virus, poi torno a casa dopo la partita per stare con la mia famiglia lo potrei passare a mia moglie o alle mie figlie. Dobbiamo stare attenti a questo".