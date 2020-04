La Premier League è compatta: la stagione va chiusa

La Premier League resta unita nel voler portare a termine l'attuale stagione, interrotta per l'emergenza di coronavirus. E' quanto emerso al termine della riunione in video-conferenza, che si è svolta tra i rappresentanti dei 20 club della massima divisione inglese. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, però, non si è discusso dell'ipotesi, anticipata ieri da alcuni organi di stampa, di una possibile conclusione forzata della stagione entro la fine di giugno, con eventuale cancellazione delle giornate ancora mancanti.