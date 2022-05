Chelsea, si chiude l'era Abramovich: finanziere Usa Boehly compra i Blues per 5 mld

OFFERTA UFFICIALE

"La cessione - spiega una nota - sarà finalizzata alla fine di maggio in attesa di tutte le autorizzazioni necessarie"

Un gruppo guidato da Todd Boehly, co-proprietario della squadra di Mlb dei Los Angeles Dodgers, si appresta a rilevare il Chelsea nell'ambito di un affare da 4,25 miliardi di sterline (pari a 5,2 miliardi di dollari e circa 4,9 miliardi di euro). A ufficializzare l'offerta è lo stesso club londinese che quindi archivia definitivamente l'era Abramovich. "La cessione - spiega una nota - sarà finalizzata alla fine di maggio in attesa di tutte le autorizzazioni necessarie".

Getty Images

Il consorzio è sostenuto da Clearlake Capital. Secondo quanto riporta il Financial Times, "la più grande acquisizione di una squadra di calcio nella storia richiede ancora la benedizione della Premier League e del governo del Regno Unito ma il via libera sarebbe una formalità perché il consorzio di Boehly era stato preapprovato". La somma di 4,25 miliardi di sterline include il costo dell'acquisizione del Chelsea e l'impegno a investire nel club di West London, sebbene non sia stato possibile determinare la suddivisione precisa. Per proteggere le finanze del Chelsea, l'accordo include restrizioni su commissioni di gestione, pagamenti di dividendi e debito.



L'accordo concordato arriva dopo che l'oligarca russo Roman Abramovich è stato sanzionato dal governo del Regno Unito e costretto a mettere in vendita il club, quando Mosca ha invaso l'Ucraina. Il governo britannico lo ha inserito nella lista delle sanzioni per la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin.

Vedi anche Calcio estero Chelsea, Abramovich smentisce le indiscrezioni: "Nessuna richiesta ri rimborso"